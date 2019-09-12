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FIFA 20 Demo’da hangi takımlar yer alıyor?

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TEKNOLOJİ  | 12.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

EA, 27 Eylül 2019 tarihinde FIFA 20’yi PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için yayınlayacak. Oyun devi bugün ise PC, PlayStation 4 ve Xbox One için FIFA 20’nin Demo sürümünü indirmeye sundu.

FIFA 20 Demo’da hangi takımlar yer alıyor?

PC’de Origin, PS4’te PS Store ve Xbox One’da Microsoft Store’dan indirmeye sunulan olan demo sürümde oldukça fazla takım yer alıyor.

Bu takımlar; Real Madrid, Liverpool, Manchester City, PSG, Borussia Dortmund, AS Roma, Atletico Madrid, Club America, Los Angeles FC ve Vissel Kobe olacak. Demo sürümde ayrıca VOLTA bildiğimiz tabirle sokak futbolu modunu oynayabiliyorsunuz.
Futbol oyununu çeşitli modlar ile geliştiren EA, rakibi Konami’nin doğru düzgün takım lisanslarını bile satın alamamasından dolayı rekabeti rölantiye almış durumda. Konami’den de artık umut olmadığına göre; EA muhtemelen 2-3 yıl daha fazla yenilik sunmadan FIFA serisini sürdürmeye devam edecek.

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