FIFA 20'nin en iyi oyuncuları belli oldu

Merakla beklenen FIFA 20'den müjdeli haber geldi...

Futbolseverler ve oyunseverlerin her yıl yolunu gözlediği EASports'un FIFA serisinin yeni oyunu 27 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Oyun piyasaya çıkmadan en çok merak edilen 'Ronaldo mu yoksa Messi mi daha iyi?' sorusunun cevabı da belli oldu.

FIFA 20'de yer alan en iyi 50 oyuncuyu sizler için derledik...

