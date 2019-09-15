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Ligin en iyisi açıklandı! Falcao sürprizi...

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 15.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımlar kadrolarına son şekillerini verirken, dünyanın en çok oynanan futbol oyunlarından FIFA 2020'de Süper Lig'in en iyi futbolcu belli oldu.

Futbolseverlerin merakla beklediği konsol oyunu FIFA 2020, eylül ayının sonunda piyasaya çıkacak.

Tüm dünyada büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun, Avrupa ve dünyada transfer döneminin sona ermesinin ardından, güncel sezon kadrolarıyla futbolseverlerin hizmetine sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'in de yer alacağı oyunda, bu sezon ligimize transfer olan birçok dünya yıldızı da yer alacak.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ BELLİ OLDU

FIFA 2020'de yer alacak olan Süper Lig yıldızlarının oyuncu puanları da ortaya çıktı ve oyundaki en yüksek puana sahip Süper Lig oyuncusu da belli oldu.

Falcao, Nzonzi, Seri, Elneny, Max Kruse, Luiz Gustavo, Sturridge gibi dünya yıldızlarının bulunduğu Süper Lig'de zirve, sürpriz bir ismin oldu.

Süper Lig'de mücadele edecek oyuncuların FIFA 2020 puanlarını sizler için derledik.

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Anahtar Kelimeler:
spor toto süper lig FIFA 2020

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