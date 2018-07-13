FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın tarihini açıkladı

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 15 Temmuz Pazar günü oynanacak Fransa-Hırvatistan final karşılaşması öncesi basının karşısına geçen FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nın hangi tarihler arasında yapılacağını açıkladı. Katar'daki hava sıcaklıkları nedeniyle ilk defa kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında organize edilecek.

Infantino, aynı zamanda Dünya Kupası'na katılan takım sayısının 48'e çıkarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü de dile getirdi.

