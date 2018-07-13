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FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın tarihini açıkladı

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 13.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı. Dünya Kupaları tarihinde ilk kez bir turnuva kış aylarında oynanacak.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın tarihini açıkladı

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 15 Temmuz Pazar günü oynanacak Fransa-Hırvatistan final karşılaşması öncesi basının karşısına geçen FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nın hangi tarihler arasında yapılacağını açıkladı. Katar'daki hava sıcaklıkları nedeniyle ilk defa kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında organize edilecek.

Infantino, aynı zamanda Dünya Kupası'na katılan takım sayısının 48'e çıkarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü de dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
2022 dünya kupası katar

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
türkiye için sıkıntı yok türk milli takımı nasıl olsa gidemeyecek
parayı veren düdüğü çalar
gereksiz saçma bir karar , sıcak katar yerine Hindistan , Çin yada Avustralya'ya da düzenlene bilirdi , pardon katar kadar kimse rüşvet veremezdi sizde haklısınız FİFA , Almanya kararınızda gördük
Flakka iciyor bu infantino
Yaz ayı 79 derecede oynanacağını düşünmüyordunuz herhalde.
katar da kış mevsimi var mı ki
neden? cunku arabistanda oynanacak
Katarda Aralık ayında hava sıcaklığı 30 derece zaten ????????'?(
Bu yapan kendisi aptal ama insanları da aptal yerine koyuyor,sebebi Kasım ve Aralık ayında Katar'da kış olmaz bizim ülke kış ayına giriyor Katar yılın her Ay'ı sıcaktan sıcaklarda fazla oynama olmaz
KATAR da kış yokki
hiçbir kulüp takımı oyuncularını göndermeyecek. katardan alınan rüşvet çöpe gitti. katarlıları çok pis tezgaha getirdiler. 2. lig oyuncuları falan oynayacak.
EN DOĞRU KARARI VERMİŞLER! O SICAKTA BIRAK FUTBOL OYNAMAYI,ANCAK KLİMANIN ALTINDA KEYİF YAPARSIN!
orada yaz gibi olacak yazın olmuş olsa cehennemde oynarlar resmen
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