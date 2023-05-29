FIFA 2023'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları açıklandı! Kalede sürpriz var...

Futbol severlerin her yıl severek oynadığı Fifa 2023'te yılın kadroları yavaş yavaş açıklanıyor. Birçok ülkede belli olan oyunculardan sonra sıra Türkiye'ye geldi.

TOPLAM 11 OYUNCU VAR

Fifa, listesinde 11 oyuncuya yer verdi. Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş'tan 2, Adana Demirspor'dan 1 ve Fatih Karagümrük'ten 1 oyuncu listeledi.

KALEDE SÜRPRİZ VAR

Kalede Muslera'yı bekleyen taraftarlar, Mert Günok tercihi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

EN İYİ OYUNCU VALENCIA

Fifa'nın listelediği oyuncular arasında 93 rating gücüne sahip Enner Valencia zirvede yer aldı. Valencia'yı Icardi ve Borini 92 rating ile takip etti.

İŞTE TAM LİSTE

Kaleci

Mert Günok

Defans Oyuncuları

Ferdi Kadıoğlu

Abdülkerim Bardakçı

Orta Saha Oyuncuları

Badou Ndiaye

Dries Mertens

Sergio Oliveira

Nathan Redmond

Miguel Crespo

Hücum Oyuncuları

Mauro Icardi

Enner Valencia

Fabio Borini