FIFA 2023'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları açıklandı! Kalede sürpriz var...

Futbol severlerin her yıl severek oynadığı Fifa 2023'te yılın kadroları yavaş yavaş açıklanıyor. Birçok ülkede belli olan oyunculardan sonra sıra Türkiye'ye geldi.
Fifa, listesinde 11 oyuncuya yer verdi. Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş'tan 2, Adana Demirspor'dan 1 ve Fatih Karagümrük'ten 1 oyuncu listeledi.
Kalede Muslera'yı bekleyen taraftarlar, Mert Günok tercihi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.
Fifa'nın listelediği oyuncular arasında 93 rating gücüne sahip Enner Valencia zirvede yer aldı. Valencia'yı Icardi ve Borini 92 rating ile takip etti.
Kaleci
Mert Günok
Defans Oyuncuları
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakçı
Orta Saha Oyuncuları
Badou Ndiaye
Dries Mertens
Sergio Oliveira
Nathan Redmond
Miguel Crespo
Hücum Oyuncuları
Mauro Icardi
Enner Valencia
Fabio Borini