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FIFA 2023'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları açıklandı! Kalede sürpriz var...

29.05.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA'nın her sene geliştirdiği oyun Fifa 2023'te Süper Lig'in en iyi 8 oyuncusu açıklandı. Şampiyonluk yolunda mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'den toplam 5 oyuncuya yer verildi. Kalede Muslera'nın olmasını bekleyen sarı-kırmızılılar Mert Günok tercihi sonrası bir hayli şaşırdı.

FIFA 2023'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları açıklandı! Kalede sürpriz var...

Futbol severlerin her yıl severek oynadığı Fifa 2023'te yılın kadroları yavaş yavaş açıklanıyor. Birçok ülkede belli olan oyunculardan sonra sıra Türkiye'ye geldi.

TOPLAM 11 OYUNCU VAR

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Fifa, listesinde 11 oyuncuya yer verdi. Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş'tan 2, Adana Demirspor'dan 1 ve Fatih Karagümrük'ten 1 oyuncu listeledi.

KALEDE SÜRPRİZ VAR

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Kalede Muslera'yı bekleyen taraftarlar, Mert Günok tercihi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

EN İYİ OYUNCU VALENCIA

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Fifa'nın listelediği oyuncular arasında 93 rating gücüne sahip Enner Valencia zirvede yer aldı. Valencia'yı Icardi ve Borini 92 rating ile takip etti.

İŞTE TAM LİSTE

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Kaleci
Mert Günok

Defans Oyuncuları
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakçı

Orta Saha Oyuncuları
Badou Ndiaye
Dries Mertens
Sergio Oliveira
Nathan Redmond
Miguel Crespo

Hücum Oyuncuları
Mauro Icardi
Enner Valencia
Fabio Borini


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