FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını 2021 sezonunun sonuna kadar uzattı

FIFA'dan yapılan açıklamada 5 oyuncu değişikliğinin 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Kuralı kullanmakla her federasyonun kendi ligiyle ilgili kararı vermekte özgür olduğu belirtildi.
Mayıs ayının başlarında açıklanan kararda 5 oyuncu değiştirme kuralı 2020 yılının sonuna kadar kullanılabiliyordu. FIFA bunu sezonların tamamlanacağı şekilde uzatmış oldu.
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