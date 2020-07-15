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  4. FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını 2021 sezonunun sonuna kadar uzattı

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını 2021 sezonunun sonuna kadar uzattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını 2021 sezonunun sonuna kadar uzattı

FIFA'dan yapılan açıklamada 5 oyuncu değişikliğinin 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Kuralı kullanmakla her federasyonun kendi ligiyle ilgili kararı vermekte özgür olduğu belirtildi.

Mayıs ayının başlarında açıklanan kararda 5 oyuncu değiştirme kuralı 2020 yılının sonuna kadar kullanılabiliyordu. FIFA bunu sezonların tamamlanacağı şekilde uzatmış oldu.

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