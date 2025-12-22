SPOR

FIFA A Milli Takım sıralamasını açıkladı! İşte A Milli Futbol Takımımızın sıralaması

FIFA'nın açıkladığı aralık ayı dünya klasmanına göre A Milli Futbol Takımı'nın sıralaması belli oldu. Listede ilk 10 sıranın yeri değişmezken milliler de yerini korudu. İşte detaylar...

FIFA A Milli Takım sıralamasını açıkladı! İşte A Milli Futbol Takımımızın sıralaması
Berker İşleyen

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İLK 10 ÜLKE DEĞİŞMEDİ

FIFA A Milli Takım sıralamasını açıkladı! İşte A Milli Futbol Takımımızın sıralaması 1

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

İŞTE İLK 10 SIRADAKİ ÜLKELER

1) İspanya – 1877,18 puan

2)Arjantin – 1873,33 puan

3) Fransa – 1870,00 puan

4)İngiltere – 1834,12 puan

5) Brezilya – 1760,46 puan

6) Portekiz – 1760,38 puan

7) Hollanda – 1756,27 puan

8) Belçika – 1730,71 puan

9) Almanya – 1724,15 puan

10) Hırvatistan – 1716,88 puan

