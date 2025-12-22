FIFA A Milli Takım sıralamasını açıkladı! İşte A Milli Futbol Takımımızın sıralaması

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İLK 10 ÜLKE DEĞİŞMEDİ

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

İŞTE İLK 10 SIRADAKİ ÜLKELER

1) İspanya – 1877,18 puan

2)Arjantin – 1873,33 puan

3) Fransa – 1870,00 puan

4)İngiltere – 1834,12 puan

5) Brezilya – 1760,46 puan

6) Portekiz – 1760,38 puan

7) Hollanda – 1756,27 puan

8) Belçika – 1730,71 puan

9) Almanya – 1724,15 puan

10) Hırvatistan – 1716,88 puan