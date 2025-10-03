SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan flaş İsrail açıklaması! İsrail'in uluslararası arenadan men edilmesi üzerine konuştu...

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalması sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken FIFA’dan konuya dair açıklama geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan İsrail’in turnuvalardan men edilmesi için gelen isteklere çarpıcı bir cevap geldi…

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan flaş İsrail açıklaması! İsrail'in uluslararası arenadan men edilmesi üzerine konuştu...
Burak Kavuncu

İsrail’in Filistin’e karşı uyguladığı acımasız şiddetin tüm dünyada ses getirmesi üzerine harekete geçen FIFA konuya dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi yönündeki istekleri yanıtladı…

YAPTIRIM UYGULANMAYACAK!

FIFA Başkanı Gianni Infantino dan flaş İsrail açıklaması! İsrail in uluslararası arenadan men edilmesi üzerine konuştu... 1

FIFA, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino: "FIFA jeopolitik sorunları çözemez." İfadelerinde bulundu.

INFANTINO’DAN FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜNE DESTEK

FIFA Başkanı Gianni Infantino dan flaş İsrail açıklaması! İsrail in uluslararası arenadan men edilmesi üzerine konuştu... 2

Infantino, futbolun birleştirici gücüne odaklanarak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan birçok çatışmadan dolayı acı çekenlerle birlikte ve futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" diye ekledi. FIFA'nın, "bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya" adandığını belirterek sözlerini tamamladı.

TRUMP ETKİSİ!

FIFA Başkanı Gianni Infantino dan flaş İsrail açıklaması! İsrail in uluslararası arenadan men edilmesi üzerine konuştu... 3

Cope’un haberine göre, FIFA’nın tutumunun Infantino’nun ABD başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisiyle de bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Zira Trump, İsrail’in en büyük uluslararası müttefiklerinden biri olarak görülüyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liverpool hocası Arne Slot Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi...Liverpool hocası Arne Slot Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi...
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Donald Trump FIFA abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.