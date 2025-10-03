FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan flaş İsrail açıklaması! İsrail'in uluslararası arenadan men edilmesi üzerine konuştu...

İsrail’in Filistin’e karşı uyguladığı acımasız şiddetin tüm dünyada ses getirmesi üzerine harekete geçen FIFA konuya dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi yönündeki istekleri yanıtladı…

YAPTIRIM UYGULANMAYACAK!

FIFA, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino: "FIFA jeopolitik sorunları çözemez." İfadelerinde bulundu.

INFANTINO’DAN FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜNE DESTEK

Infantino, futbolun birleştirici gücüne odaklanarak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan birçok çatışmadan dolayı acı çekenlerle birlikte ve futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" diye ekledi. FIFA'nın, "bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya" adandığını belirterek sözlerini tamamladı.

TRUMP ETKİSİ!

Cope’un haberine göre, FIFA’nın tutumunun Infantino’nun ABD başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisiyle de bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Zira Trump, İsrail’in en büyük uluslararası müttefiklerinden biri olarak görülüyor.