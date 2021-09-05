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FIFA'dan Ali Palabıyık'a görev

05.09.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya ile Malta arasında 7 Eylül Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ın Rusya ile Malta arasında 7 Eylül Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu müsabakasında görev alacağı belirtildi.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Spartak Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Malta Rusya
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