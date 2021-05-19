FIFA'dan Beşiktaş'a: Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın

Beşiktaş tarihindeki 16. şampiyonluğu elde ederken; şampiyonluk kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu. Siyah Beyazlılar, Küçüksu İskelesi'nden Kabataş İskelesi'ne gelirken, onlara yaklaşık 100 tekne eşlik etti. Boğaz'da büyük coşku yaşandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de Beşiktaş'ın kutlamalarına seyirci kalmadı. Sosyal medya hesabından Boğaz'daki görüntüler paylaşıldı ve "Çifte kupa kazandılar. Şampiyonluğu gezegendeki en tutkulu taraftarlarla sıradışı bir şekilde kutladılar. Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın" ifadeleri kullanıldı.

