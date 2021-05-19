SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. FIFA'dan Beşiktaş'a: Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın

FIFA'dan Beşiktaş'a: Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın

19.05.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de sessiz kalmadı. Kutlamaların görüntülerininin paylaşıldığı FIFA sosyal medya hesabında, "Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın" ifadeleri kullanıldı.

FIFA'dan Beşiktaş'a: Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın

Beşiktaş tarihindeki 16. şampiyonluğu elde ederken; şampiyonluk kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu. Siyah Beyazlılar, Küçüksu İskelesi'nden Kabataş İskelesi'ne gelirken, onlara yaklaşık 100 tekne eşlik etti. Boğaz'da büyük coşku yaşandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de Beşiktaş'ın kutlamalarına seyirci kalmadı. Sosyal medya hesabından Boğaz'daki görüntüler paylaşıldı ve "Çifte kupa kazandılar. Şampiyonluğu gezegendeki en tutkulu taraftarlarla sıradışı bir şekilde kutladılar. Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Emre Kocadağ: Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü!Emre Kocadağ: Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Crystal Palace gözünü kararttı

Crystal Palace gözünü kararttı

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Bayer Leverkusen'in yeni hocası Gerardo Seoane

Bayer Leverkusen'in yeni hocası Gerardo Seoane

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.