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FIFA'dan Emiliano Sala'nın bonservisine inceleme

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisi için inceleme başlattı. Nantes, Cardiff City'nin ilk transfer taksidini ödemediği gerekçesiyle İngiliz ekibini şikayet etmişti.

FIFA'dan Emiliano Sala'nın bonservisine inceleme

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'den Fransa temsilcisi Nantes'a 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidinin ödenmediği yönündeki başvuru üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Cardiff City'nin 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmişti. 28 yaşındaki Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala Cardiff City Nantes fifa

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