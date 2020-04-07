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  4. FIFA'dan sözleşme açıklaması! Sözleşmesi sona eren futbolculara ne olacak?

FIFA'dan sözleşme açıklaması! Sözleşmesi sona eren futbolculara ne olacak?

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.04.2020 19:26 | Son Güncelleme

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

FIFA'dan sözleşme açıklaması! Sözleşmesi sona eren futbolculara ne olacak?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerde oyuncuların sözleşmesinin ne olacağı merak konusu olmuştu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı

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FIFA, transfer dönemlerinin koronavirüs krizinden sonra değişen fikstürlere göre belirleneceğini açıkladı.

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