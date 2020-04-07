FIFA'dan sözleşme açıklaması! Sözleşmesi sona eren futbolculara ne olacak?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerde oyuncuların sözleşmesinin ne olacağı merak konusu olmuştu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı
FIFA, transfer dönemlerinin koronavirüs krizinden sonra değişen fikstürlere göre belirleneceğini açıkladı.
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