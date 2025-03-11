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  4. FIFA'dan TFF 1'inci Lig kulübüne transfer yasağı! O takımı üzen gelişme

FIFA'dan TFF 1'inci Lig kulübüne transfer yasağı! O takımı üzen gelişme

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.03.2025 20:59
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), TFF 1'inci Lig'de 36 puanla küme düşme hattının sadece 1 basamak üstünde, 16'ıncı sırada yer alan ekibe 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

FIFA'dan TFF 1'inci Lig kulübüne transfer yasağı! O takımı üzen gelişme

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, FIFA'dan gelen ceza ile büyük şok yaşadı. Yeşil-Siyahlı kulübe üç dönem transfer yasağı cezası verildi. Yeşil-siyahlı ekipten henüz açıklama gelmedi.

DEL VALLE İDDİASI

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Bu sene ligde istenilen performansı gösteremeyen ve kalma savaşı veren Sakaryaspor'a bir darbede FIFA'dan geldi. FIFA'nın açıkladığı rutin transfer yasağı listesinde Sakaryaspor'un da adı yer aldı. Kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer yasağının sezon başında takımda yer alan Del Valle'nin 4 milyon TL tutarındaki alacağı nedeniyle geldiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor FIFA Trendyol Süper Lig
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