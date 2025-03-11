FIFA'dan TFF 1'inci Lig kulübüne transfer yasağı! O takımı üzen gelişme

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, FIFA'dan gelen ceza ile büyük şok yaşadı. Yeşil-Siyahlı kulübe üç dönem transfer yasağı cezası verildi. Yeşil-siyahlı ekipten henüz açıklama gelmedi.

DEL VALLE İDDİASI

Bu sene ligde istenilen performansı gösteremeyen ve kalma savaşı veren Sakaryaspor'a bir darbede FIFA'dan geldi. FIFA'nın açıkladığı rutin transfer yasağı listesinde Sakaryaspor'un da adı yer aldı. Kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer yasağının sezon başında takımda yer alan Del Valle'nin 4 milyon TL tutarındaki alacağı nedeniyle geldiği iddia edildi.