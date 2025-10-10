SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya'dan kritik galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile Litvanya karşılaştı. Finlandiya, Litvanya'yı 2-1 yenerek puanını 10'a çıkarttı.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya'dan kritik galibiyet!

Finlandiya, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Litvanya'yı yenerek gruptan çıkmak için ümitlendi.

Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Finlandiya, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

Finlandiya, bu galibiyetle gelecek yılki Dünya Kupası'na katılma yarışında kalmaya devam ediyor. Altı maçın ardından üçüncü sırada yer alan Finlandiya 10 puana yükseldi. Litvanya ise sadece 3 puana sahip ve bu yenilgiyle play-off'lara kalmasını sağlayacak ikincilik şansını kaybetti.

Litvanya 25. dakikada Pjius Sirvys ile 1-0 öne geçerken, Finlandiya'nın galibiyet golleri ikinci yarıda sırasıyla 48'de Kallman ve 55'de Marhiev'den geldi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Dursun Özbek duyurdu! Okan Buruk ile yeni sözleşme...Başkan Dursun Özbek duyurdu! Okan Buruk ile yeni sözleşme...
Galatasaray'ın özel günü! 120.yıla özel anıt açıldıGalatasaray'ın özel günü! 120.yıla özel anıt açıldı
Anahtar Kelimeler:
Litvanya Finlandiya Dünya Kupası elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.