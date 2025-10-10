FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya'dan kritik galibiyet!

Finlandiya, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Litvanya'yı yenerek gruptan çıkmak için ümitlendi.

Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Finlandiya, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

Finlandiya, bu galibiyetle gelecek yılki Dünya Kupası'na katılma yarışında kalmaya devam ediyor. Altı maçın ardından üçüncü sırada yer alan Finlandiya 10 puana yükseldi. Litvanya ise sadece 3 puana sahip ve bu yenilgiyle play-off'lara kalmasını sağlayacak ikincilik şansını kaybetti.

Litvanya 25. dakikada Pjius Sirvys ile 1-0 öne geçerken, Finlandiya'nın galibiyet golleri ikinci yarıda sırasıyla 48'de Kallman ve 55'de Marhiev'den geldi.