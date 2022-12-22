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FIFA Dünya Kupası'nın ardından sıralamayı güncelledi! Türkiye...

22.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44'üncü oldu. FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası'nın ardından sıralamayı güncelledi! Türkiye...

IFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44. sıraya yerleşti.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

EN BÜYÜK ÇIKIŞ...

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En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.


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