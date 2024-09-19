FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

FIFA’nın resmi internet sitesinden eylül ayı dünya sıralaması duyuruldu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 15 ülkenin yeri değişmedi. A Milli Futbol Takımı’nın sırlamasında da değişiklik olmadı. Milliler, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.
FIFA eylül ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:
1 - Arjantin: 1889,02 puan
2 - Fransa: 1851,92 puan
3 - İspanya: 1836,42 puan
4 - İngiltere: 1817,28 puan
5 - Brezilya: 1772,02 puan
6 - Belçika: 1768,14 puan
7 - Hollanda: 1759,95 puan
8 - Portekiz: 1752,14 puan
9 - Kolombiya: 1738,72 puan
10 - İtalya: 1726,31 puan