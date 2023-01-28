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FIFA Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya 4 maç ceza verdi!

28.01.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA, Gana maçı sonrasında hakeme yönelik gösterdiği tepkileri nedeniyle Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verdi. İşte detaylar...

FIFA Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya 4 maç ceza verdi!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
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Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen başarılı file bekçisi Fernando Muslera''nın Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği maçın sonunda Jose Maria Gimenez ile birlikte maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle 4 maç ceza verdi. Öte yandan olaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği açıklandı.

CEZAYI MİLLİ MAÇTA ÇEKECEK

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FIFA ayrıca 4 oyuncuya bir futbol projesinde toplum yararına hizmet etmesinin yanı sıra 20 bin İsviçre Frangı ceza verildiğini açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu da ayrıca 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.Ceza alan 4 futbolcu cezalarını Milli Takım maçlarında çekecek.


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