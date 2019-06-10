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FIFA’nın yeni oyunu için sistem gereksinimleri açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 10.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

Futbol oyunu denildiğinde genel olarak akla iki isim gelir. FIFA ve PES. Kabul etmek gerekiyor, PES serisi 2013’ten sonra eski havasını kaybetti. Dolayısıyla ülkemizdeki PES kitlesi de ‘ya yöneldi.

FIFA’nın yeni oyunu için sistem gereksinimleri açıklandı

Özellikle son bir kaç yıldır, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de FIFA’nın PES’ten daha çok ilgi gördüğünü söylemek mümkün.

Muhtemelen bu durum yeni FIFA oyunuyla da devam edecektir. Peki PC‘niz FIFA 20 için yeterince güçlü mü? EA Sports geçtiğimiz gün FIFA 20 sistem gereksinimleri tablosunu yayınladı.
Dilerseniz FIFA 20 sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit
İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya eşdeğeri
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya eşdeğeri
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
İnternet Bağlantısı: Minimum 512kbps internet hızı. İnternet bağlantısı oyunu yüklemek ve oynamak için gereklidir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İS: Windows 10 – 64-Bit
İşlemci: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya eşdeğeri
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya eşdeğeri
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
İnternet Bağlantısı: Genişbant internet bağlantısı önerilir. İnternet bağlantısı oyunu yüklemek ve oynamak için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
futbol fifa FIFA20

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