FIFA’nın yeni oyunu için sistem gereksinimleri açıklandı

Özellikle son bir kaç yıldır, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de FIFA’nın PES’ten daha çok ilgi gördüğünü söylemek mümkün.

Muhtemelen bu durum yeni FIFA oyunuyla da devam edecektir. Peki PC‘niz FIFA 20 için yeterince güçlü mü? EA Sports geçtiğimiz gün FIFA 20 sistem gereksinimleri tablosunu yayınladı.

Dilerseniz FIFA 20 sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya eşdeğeri

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya eşdeğeri

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

İnternet Bağlantısı: Minimum 512kbps internet hızı. İnternet bağlantısı oyunu yüklemek ve oynamak için gereklidir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İS: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya eşdeğeri

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya eşdeğeri

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

İnternet Bağlantısı: Genişbant internet bağlantısı önerilir. İnternet bağlantısı oyunu yüklemek ve oynamak için gereklidir.

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