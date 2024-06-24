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FIFA sayfasını güncelledi, iki Süper Lig kulübüne transfer yasağı! Resmen açıklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.06.2024 17:32
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FIFA resmi sitesinde yaptığı güncellemeyle 2 dönem transfer yasağı alan Samsunspor'un bu yasağını resmi olarak sitesine eklemiş oldu. Öte yandan bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor'un da yasağına listede yer verildi. İşte detaylar...

FIFA sayfasını güncelledi, iki Süper Lig kulübüne transfer yasağı! Resmen açıklandı

FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine kötü haber geldi. FIFA resmi sitesinde yapılan güncellemeyle, 'transfer yasağı' alan kulüpler arasına bir yeni Süper Lig ekibi daha eklendi.

SAMSUNSPOR LİSTEYE EKLENDİ

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Yeni güncelleme ile birlikte daha önceden yasaklı kulüpler arasında ismi yer almayan Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağının bugün itibari ile yürürlüğe geçtiği bildirildi.

KAYSERİSPOR DA LİSTEDE

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Kamuoyuna açıklanan raporda Samsunspor'un yanı sıra Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'un, TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'un da 2 dönem transfer yasağının başlangıç tarihi olarak 24 Haziran olduğu ifade edildi.

BİRÇOK TÜRK KULÜBÜ VAR

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FIFA'nın daha önceden de açıkladığı listede transfer yasağı bulunan kulüpler MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Menemen FK, Konyaspor, Elazığspor, Adanaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Adana Demirspor gibi kulüpler yer almıştı.

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