FIFA sayfasını güncelledi, iki Süper Lig kulübüne transfer yasağı! Resmen açıklandı

FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine kötü haber geldi. FIFA resmi sitesinde yapılan güncellemeyle, 'transfer yasağı' alan kulüpler arasına bir yeni Süper Lig ekibi daha eklendi.

SAMSUNSPOR LİSTEYE EKLENDİ

Yeni güncelleme ile birlikte daha önceden yasaklı kulüpler arasında ismi yer almayan Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağının bugün itibari ile yürürlüğe geçtiği bildirildi.

KAYSERİSPOR DA LİSTEDE

Kamuoyuna açıklanan raporda Samsunspor'un yanı sıra Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'un, TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'un da 2 dönem transfer yasağının başlangıç tarihi olarak 24 Haziran olduğu ifade edildi.

BİRÇOK TÜRK KULÜBÜ VAR

FIFA'nın daha önceden de açıkladığı listede transfer yasağı bulunan kulüpler MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Menemen FK, Konyaspor, Elazığspor, Adanaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Adana Demirspor gibi kulüpler yer almıştı.





