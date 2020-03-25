FIFA, sözleşmesi biten oyuncuların sürelerini uzatıyor!

Ertelenen futbol liglerinde sezonların temmuz, ağustos aylarına sarkma ihtimali güçlü bir şekilde ortaya çıkarken, bu durumda sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuların açığa düşme, sezonun kalanında takımlarının formalarını giyememe durumunu ortaya çıkarmıştı.

Bu durumdan kaynaklanacak sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere harekete geçen FIFA'nın özel bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda FIFA, yaşanabilecek mağduriyeti engellemek adına sözleşme uzatımı yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak sözleşme uzatımıyla birlikte, ertelenen ligler nedeniyle kulüplerin futbolcularını sezonun geri kalanı için kaybetme ihtimali ortadan kalkacak.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

FIFA tüm dünyada geçerli olmak üzere 30 Haziran'da sona erecek futbolcuların kontratlarını uzatmaya hazırlanıyor. Bu durum uyarınca sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını 1 veya 2 ay otomatik olarak uzatacak bir karara önümüzdeki günlerde imza atılması bekleniyor.

