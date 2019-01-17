FIFA Trabzonspor'un transfer yasağını kaldırmadı

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

San Lorenzo kulübünden transfer edilen Emmanuel Mas’ın en geç 2017 yılının sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1.000.000-€’luk kısmının ödenmemesi nedeniyle alacaklı kulüp FIFA’ya başvurmuştu. Söz konusu borç mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenirken FIFA, kulübümüze ilgili dosyadan dolayı transfer yasağı cezası vermiş, bu yasağı da 1 yıl süreyle askıya almıştı.

Gelinen süreçte ise, Milan Kulübü’nden 2017-2018 sezonunda toplam 11.000.000-€ Euro karşılığında transfer edilen ve ilk taksitleri de mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenen Jose Ernesto Sosa ile Juraj Kucka’nın ikinci bonservis taksiti olan 2.200.000-€’nun ödenmemesi sonucunda söz konusu kulüp FIFA’ya başvurmuştur. FIFA, Milan Kulübü’nün başvurusu sonrasında askıda beklettiği transfer yasağını uygulamaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta itibariyle Milan Kulübü’nün şikayetine konu olan 2.200.000-€’nun ödenmesine rağmen FIFA tarafından verilen bu karar kaldırılmamıştır.