Fikret Orman: 2019’da yeniden başkanlığa aday olmayı düşünüyorum

Fikret Orman, "Transferde daha çok giden ve gelen isim olabilir. Vaktimiz de var, çok aceleci değiliz. 2019’da yeniden başkanlığa aday olmayı düşünüyorum. 1 dönem daha yapabilirim, sonra da bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş’ta dün kampa başkan Fikret Orman da katıldı. Ayağının tozuyla gazetecilerle sohbet eden Orman’ın söyledikleri şu şekilde:

-Başkan başkanlığını, taraftar taraftarlığını, hoca hocalığını, futbolcu futbolculuğunu ve medya da kendi işini yapacak.

-2019 yılında tekrardan aday olmayı düşünüyorum. Kongre yeniden görev verir mi vermez mi bilemem. Tüzük gereği bir dönem daha yapabilirim, sonra da bırakacağım.

-Ryan Babel, bizim açımızdan sorun olmadı. İş Babel’de bitiyor. Kalmak isterse, şartlar oluştuğunda kalır. İstemezse de gider. Ya da sezon sonu serbest kalıyor ayrılır.

Fabri’ye teklifler var. Şimdi burada idmanda, birazdan otele gidecek. Sonra nerelere gider bilemiyorum.

Guti Hernandez’in kariyeri ortada. Eski oyuncumuz. Çok da önemli bir isim. Katkı verecek. Özellikle gençlere ve yabancılara.

'MERTCAN’I YOLLADIK'