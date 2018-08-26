Fikret Orman: Abdurrahim Albayrak Mustafa Pektemek'i istedi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beyaz Futbol'da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Beyaz TV'de yaptığı açıklamaları: "AYNI ROTADA DEVAM EDECEĞİZ" "Sezon başları zor olur. Hele hele Euro'daki artış her şeyi zorlaştırıyor. Geçen sezon da en başarısız olduğumuz sezonlardan biriydi. 4. bitirdik. Büyük bir başarısızlıktı. Beklentiler yüksek. Futbol sahada oynanan bir oyun. Sahaya çıktığımızda topumuzu oynuyoruz. Ligde 2'de 2 yaptık. Anyalyaspor maçının güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta gidecekler de gelecekler de bitmiş olur. Ondan sonra tam lige odaklanmış oluruz. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti ama; geçen sene Euro 3.9'du bügün 8'i gördü. İnşallah düşer. Çıkma ihtimali de var. Bizim gelirlemir TL üzerinden. Yüzde 100 civarında bir gider artışı var. Onun için de zor bir süreç. Sadece bizim için değil tüm kulüpler için öyle. Herkes bu rotada gitmek zorunda. UEFA ile anlaşmamızın bitmesi bu rotadan çıkacağımız anlamına gelmiyor. Aynı rotada devam edeceğiz. Bu gerçekleri görmek istemeyenler olabilir. Şunu alalım, bunu alalım diyorlar. Herkesin bir yorumu olacak ama bu süreci biz kendi açımızdan en mantıklı şekilde geçmeye çalışıyoruz. Öyle de geçeceğiz."

"TOLGA BİZİ TRANSFERE ZORLADI" "Tolga kabiliyetli, üstün fiziksel özellikleri var. Duygusal bir oyuncu. Hata olduğu zaman oraya takılıyor. Esasında müthiş bir kaleci. İlk şampiyonluğumuzda kalede Tolga vardı. Ona her zaman güvendiğimi söyledim. Ancak gel-gitlerle beraber bizi transfere zorladı." "FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM" "Bizim işimiz Avrupa'yla. Sattığımız oyuncuları da hep oraya satıyoruz. Türkiye'de böyle transferlerin olmasını ve gelmesini takdirle karşılıyorum. Fenerbahçe iyi bir iş yaptı. İki oyuncusunu iyi fiyata sattı. Tebrik ediyorum." "İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ" "Sertliğim Şenol Hoca'ya değildir. O günki ruh halimle ilgilidir. Hocayla iletişimimiz çok iyi. Futbol zor bir iş. Fikir ayrılığına düşmemiz çok nadir oluyor ama oluyor. Arkadaşlar arasında da oluyor. Anlaşamıyoruz manasına gelmiyor. Toplantı yaptık. Bayramlaştık. Bir sıkıntımız yok. Hoca geldiği günden bu yana 'Şenol Hoca'yla problem var' deniyor. Biz 4. senedeyiz. Demek ki iyi bir ilişkimiz var ki devam ediyor. Allah nasip etsin, sezon sonunda iyi bir yerde bitiririz ve devam ederim. Seçimi kazanırsam inşallah Şenol Hoca'yla devam ederiz. Ama büyük konuşmamak lazım. Stratejiler değişebilir. Allah korusun. Biz istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz."

"KÜÇÜK HATALAR OLUR, BÜYÜTMEMEK LAZIM" "Bu arkadaşların arasında Beşiktaşlılar da var Fenerbahçeliler de var. Orası da kulüplerin aynası zaten. Bunları ilk defa yaşamıyoruz. Herkes Ali Dürüst'e yükleniyordur. Bence doğru değil. Haluk Ulusoy döneminde de bilirim, çok transferler federasyonda biterdi. Konuşmaların içinde bunlar olurdu. Futbol ailesinin içinde olan şeyler. Ali Bey de üzülmüştür ama olaylara kişisel bakmamak lazım. Küçük hatalar olur. Büyütmemek lazım. Ali Bey Türk futboluna hizmet etmiş, önemli bir adamdır." "KİMSEYE VERECEK HESABIM YOK" "Ben Beşiktaş'ta çalışmıyorum. Maaşlı bir eleman değilim. Kulübün Başkanıyım. Bu görevi fahri olarak yapıyorum. Hem zaman hem para harcıyorum. Beşiktaş'ı yönetmek demek, tatilimi yapmamak manasına gelmez. Benim kadar kulübe zaman ayıran başkan çok azdır. Kim ne diyecek diye hayatımı yaşayacak değilim. Herkes yorum yapabilir. Kimsenin parasıyla bir yere gittiğim yok. Kendi başıma olan 50 yaşında bir adamım. Kimseye verecek bir hesabım da yok"

"HERKESLE SANDIKTA BULUŞURUZ" "Beni beğenmeyen olabilir. Beğenen de vardır. Benim beğendiklerim ve beğenmediklerim vardır. Bu hayatın içinde olan şeyler. Seçim olur, beğendiğimiz ve beğenmediğimiz herkesle sandıkta buluşuruz." "AHMET KAVALCI'YI İSTİYORUM" "Bayramdan sonra konuşmaya başlayacağım. İlk etapta kendi yönetimimle konuşacağım. Ahmet Nur Çebi ile konuşacağım. Kimseyi yönetime alacağım diye konuşmadım. Söylentiler var. Hepsi palavra. Ahmet Kavalcı'yı istiyorum. Kabul ederse yöneticilik yapmasını istiyorum. Yorulursunuz, durup enerji toplarsınız. İş arkadaşlarımın hepsi yakın dostlarım. Gönül kırgınlığımız yok. Bazılarıyla oluyor. Dedikodu yapıyorlar, yalan konuşuyorlar. Kamera önünde olmaktan çok icra yapmaya geldik. Bunu yapanlar kalacak. Yapmayanlar gidecek." "KADRO KUPA İÇİN YETERLİ" "Bu kadro Avrupa'da kupa almak için yeterli. Tabii ki biraz takviye yapacağız. Geçen sene Bayern maçında erken bir kırmızı kart olmasaydı ve Vagner o golü atabilseydi onları bile geçebilirdik. Gruptan namağlup çıkan Beşiktaş bu sene de sonuna kadar gider."