Fikret Orman: Arda Turan konusunda bir niyetimiz olmadı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Transfer konusunda eksikleri tamamlayacaklarını söyleyen Orman, Arda Turan ve Beşiktaş iddialarını yanıtladı.

ARDA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Arda Turan'ın çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen siyah beyazlı kulübün başkanı, "Ancak Beşiktaş’a transferiyle ilgili hiçbir niyetimiz olmadı. Bu Arda’nın kıymetsiz bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. Ancak Beşiktaş’ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim transfer düşüncelerimiz başka mevkilerde" ifadelerini kullandı.