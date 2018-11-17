Fikret Orman başkanlığa yeniden aday

Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 4. olağan toplantısında konuşan Fikret Orman, son dönemde hakkında yapılan eleştiriler ve taraftarların protestolarına değindi.

Gelecek yıl seçim yapılacağını hatırlatan Orman, muhalif isimleri başkanlığa aday olmaya davet etti.

Mayıs ayındaki seçimi "düello" olarak nitelendiren Fikret Orman, şöyle konuştu:

"2019'un mayısında seçimimiz var. Daha önceki uygulamalarda çok daha eskiden adaylığını açıklayanlar var. Buyrun, mayıs ayında düello var. Gelin aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni ve yönetim kurulunu insanların karşısında itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz, buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Beşiktaş'a, Süleyman ağabeye yapılanları, Serdar Bilgili'ye edilen küfürleri yaşayarak geldik. Bir daha Beşiktaş'a onları yaşatmam. Aday olan varsa gelip aday olacak. Öyle 'Seçimi biz kazanırız.' diye bir şey söylemiyorum. Ona genel kurul karar verecek. Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Ailemizden, sağlığımızdan vereceğiz."