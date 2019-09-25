Fikret Orman başkanlık döneminde neler yaptı?

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman dönemi kapanıyor. Dün yaptığı basın toplantısında istifa kararı aldığını açıklayan Orman’ın, yarın yapılacak olan olağanüstü yönetim kurulu toplantısıyla birlikte istifasını açıklaması bekleniyor. 26 Mart 2012 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan ve 7,5 sene boyunca Beşiktaş’ı yöneten Orman, bu periyotta siyah-beyazlılarda birçok önemli işe de imza attı. Göreve geldikten sonra ilk olarak stadyumu yenilemek için çalışmalara başlayan Fikret Orman, İnönü Stadyumu’na da ilk kazmayı kendisi vurdu. Siyah-beyazlılar, 2013-2016 arasında maçlarını farklı stat ve şehirlerde oynarken, Beşiktaş Park, 11 Nisan 2016 tarihinde oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçıyla kapılarını açtı. 6 FARKLI TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI Fikret Orman göreve geldiğinde takımın başında Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal vardı. 2011-2012 sezonunun 33. haftasında Carvalhal görevden ayrılırken, ligin son maçında Tayfur Havutçu takımın başında sahaya çıktı. Ancak Fikret Orman yeni sezonda takımı Samet Aybaba’ya emanet etti. Feda sezonunda maçlara Samet Aybaba yönetiminde çıkan siyah-beyazlılar, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda ise Slaven Bilic yönetimindeydi. Hırvat teknik adamla her iki sezonu da ligde 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, bir sonraki sezon ise Şenol Güneş’le anlaşmaya vardı. Güneş’in takımın başına gelmesiyle birlikte iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman da ilk şampiyonluğunu yaşadı. 2015-2016 sezonunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 2 sezon şampiyonluk kupasını kaldırma başarısı gösterdi. Bu periyotta Avrupa’da da iyi bir performans sergileyen Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynarken, 2017-2018 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi’nde grupları namağlup lider bitiren ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

BİRÇOK YILDIZ TRANSFER ETTİ Fikret Orman döneminde Beşiktaş’a birçok yıldız futbolcu transfer oldu. Demba Ba, Jose Sosa, Mario Gomez, Adriano, Talisca, Aboubakar, Ryan Babel, Medel, Negredo, Pepe, Vida ve Kagawa gibi isimler, siyah-beyazlı forma altında mücadele etti. Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığında rekor futbolcu satışlarına da imza attı. Cenk Tosun, Demba Ba, Atınç Nukan, Ersan Gülüm ve Marcelo gibi oyuncuları yüklü meblağlara Avrupa’ya ve Çin’e satan Orman yönetimi, transferde de Beşiktaş tarihinin en fazla gelir eden başkanı oldu. TESİSLERE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI Beşiktaş Park’ın tamamlanmasıyla birlikte Başkan Fikret Orman, diğer tesislerle ilgili de önemli çalışmalara imza attı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne önemli yatırım yaparak futbolcuların antrenman sahalarından kalacakları odalara kadar birçok değişikliğe imza atan Orman, Fulya’daki altyapı tesislerinin de çehresini değiştirdi ve modern bir tesis yaptı. Akatlar 1903 ve Pendik 1903 Tesisleri’ni de üyelerin kullanımına açan Orman’ın son icraati ise Bolu Gerede’deki kamp merkezi. Beşiktaş’ın sezon başı kamplarını yapması için kazandırılan Gerede tesisleri, önümüzdeki sezon itibariyle kullanıma hazır hale getirilecek.