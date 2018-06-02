Fikret Orman, İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği ve Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği tarafından İzmir'de bir otelde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin kongre sürecini izlerken aklına Beşiktaş'ta başkan seçildiği kongre sürecinin geldiğini anlatan Orman, "Beşiktaş, bu 6 yılı geçen süreç içerisinde aslına geri döndü. Aslımız nezakettir, zerafettir ve iyi insan olmaktır. 'İyi insan olan iyi Beşiktaşlıdır' lafını hep kullanarak bunu daha çok büyütme gayreti içerisinde olduk" dedi.
Orman, Beşiktaş'ın farklılığı ve centilmenliğinin herkese gösterildiği sürece büyümenin daha da artacağına inandığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu sene bunu hep beraber yaşadık. Şu anda da birçok insan bana soruyor 'maça niye çıkmadık' diye. İşte, Beşiktaşlılık duruşu oydu, onun gereğini yaptık. Bu ramazanda birçok insanla bir araya gelmeye çalışıyorum, her yerde de şunu gördüm: Biz bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik ama Beşiktaş coşkusu böyle bir şeyi hissettirmedi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama camia olmanın en önemli özelliği ilkelerinizin olması, duruşunuzun olması ve genetiğinize göre hareket etmenizdir. Allah'a hamdolsun ki bunun da görülmesinden büyük mutluluk duyuyorum. "
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