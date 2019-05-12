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Fikret Orman, Bülent Yıldırım hakkında çok sert konuştu: Türk futbolunu katletmiş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yapılıyor. Olağan seçimli genel kurulu toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Bülent Yıldırım hakkında çok sert konuştu: Türk futbolunu katletmiş

FİKRET ORMAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün Beşiktaş'taki son dönem seçimime girdim. Hayat niyetle alakalıdır. Dün söylediğim bir laf başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Niyetim o değil. Mali genel kurul biraz elektrikli geçince ağzımdan istemediğim bir laf çıktı. Benim iki tane kızım var. Bütün bayanlardan özür diliyorum.

BU LİG SEYREDİLMEZ

Futbolu seyredilebilir hale getirmek bizim, teknik direktörlerin, futbolcuların ve hakemlerin işi. Maça çıkmadan, maçı kafasında oynayan hakemlerle bu lig seyredilmez.

ORTALIKTA GEZMESİNLER

Hakemleri temizlemeden artık ortalıkta gezmesinler. Özellikle yaşlarını doldurmuş, kötü hakemlerin artık görev yapmaması gerekiyor. Artık 'VAR'dan kaç para alacağız, maçtan kaç para alacağız' derdindeler. VAR hakemi futbolu bilmiyor. Neden hakemi çağırdığını bilmiyor. Bizim kimseyle kişisel sorunumuz yok. Bir Aziz Bey vardı. O bizle uğraşıyordu biz de onla uğraştık.

TÜRK FUTBOLUNU KATLETMİŞ

Telefon geliyor, 'Bülent'e maç verin'. Niye Bülent'e maç veriliyor. Beşiktaş'ı katletmiş, Türk futbolunu katletmiş. Bülent Yıldırım tecrübesinde bir hakem gelip o hataları yapar mı? Ben yemiyorum, kimse yemiyor bunları. Geldi maçı katletti. Biz Galatasaray'a yenilebiliriz ama Beşiktaş o taç pozisyonundan gelen golü yemezdi. Bu hakemlerle bu lig daha fazla gitmez. MHK neden istifa etsin? Olayı düzeltsinler

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Alama Firket alama fener de yanlış taçtan gol attı kimsenin sesi çıkmadı alasan neye yarar
17 kulüp birleşip hakemlerin arkasındayız açıklamanızı bida okuyunuzz
Fiko önce BJK nin paralarını ne yaptın onun hesabını ver. Taraftarın dikkatini dağıtmak ve bjk seyircisini uyutmak için uğraşma
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