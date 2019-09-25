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Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Orman bir araya geldi. Fikret Orman, istifa kararının Avcı'yı etkilememesini isterken, "Sen görevine aynı şekilde devam et" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Abdullah Avcı'nın durumu da kafalarda soru işareti bıraktı.

Ligde henüz 5 haftanın geride kalmasının ardından başkanın istifası sonucunda, Avcı'nın geleceğiyle ilgili birçok senaryo gündeme gelirken, tecrübeli çalıştırıcı ve Fikret Orman, dün akşam Orman'ın evinde bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin" ifadelerini kullandı. (İHA)

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