Fikret Orman'dan Alanyaspor'a karşılıksız çek cevabı: Hiç yakışmadı

"Şu an ayın beşindeyiz. Bu 31'inde olan mevzu. Perşembe günü bunlar gazetelerde, ayıp. Ödemesini yaparız, bunları servis etmek yakışmadı, üzüldüğümü söyleyeyim. Diğer Anadolu kulüplerinin birçoğundan alacaklarımız var, bunları gündeme getirmedik. Ne ifade ettik ne basına açıklama yaptık. Futbol ailesinde çözülecek şeyler ama perşembe basına servis edilmesi hoş değil. Biz de ödemelerini yaparız, bu mevzu kapanır. Açıkça söyleyeyim kırıldım."

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Aytemiz Alanyaspor'un, hukuki işlem başlatıldığına dair açıklamasına üzüldüğünü belirterek, "Vagner Love'ı transfer ettik. Belirli ödemeleri vardı onları da yaptık. Herhalde kızgınlıkla yapılmış, ayıpsadım. Değerli dostlarımıza hiç yakışmadı" dedi.

"SIKINTILARIMIZ VAR"

Kulübün finansal sıkıntılarına değinen Orman, "Kimse boş durmuyor. Kulüp bizim aldığımız dönemden bu yana finansal sıkıntılarla geliyor. Hiçbir zaman rahat bir kulüp olmadık ama herkesin de kabul ettiği gibi Türkiye'nin finansal olarak en iyi kulüplerinden biriyiz. Sıkıntılarımız var. Ülkede dövizin çıkması, inmesi büyük şey yaratıyor. Yaklaşık 1,5 ay içinde 200 milyon liranın üstünde oyuncularımıza ödeme yaptık. Şu anda 10 milyon avroda 12 milyon, 20 milyon avroda 24 milyon lira kur zararı olmuş durumda" diye konuştu.

Olağanüstü bir durumun yaşandığına dikkati çeken Orman, "Beşiktaş Yönetim Kurulu her dakikasıyla mücadele ediyor. Oyuncularımızla alakalı lisans sıkıntısı kalmadı. Koca koca holdinglerde sıkıntı var, Beşiktaş'ın da sıkıntıları var. Aşılmayacak sıkıntılar değil. Kimse Beşiktaş'ı zedelemeye çalışmasın. Adım adım çözeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan oyuncularının da ödemelerin yapılmaması nedeniyle antrenmana çıkmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Orman, "Ben de duydum. Bugün icra kurulu vardı, orada gündeme getiririz. Ödemelerde gecikme varsa onu da yaparız" dedi.