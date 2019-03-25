SPOR

Fikret Orman'dan Guti, Cenk Tosun, Atiba, Kagawa ve Ljajic sözleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın gündemindeki sorulara yanıt verdi. Kagawa ve Ljajic'in sözleşmelerinin uzayabileceğini belirten Orman, Atiba'nın Beşiktaş'ta futbolu bıraktıktan sonra teknik heyette görev alacağını belirtti.

Fikret Orman'dan Guti, Cenk Tosun, Atiba, Kagawa ve Ljajic sözleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada teknik direktör konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'le sözleşmenin devam ettiğine vurgu yapan Orman, Guti'den faydalanmak istediklerini; Atiba'nın da futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını belirtti.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

Deneyimli orta saha oyuncusu Atiba'nın teknik kadroda yer alıp almayacağı konularıyla ilgili konuşan Fikret Orman, "Atiba'yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası" ifadesini kullandı.

"DORUKHAN'A TEKLİF YOK"

Dorukhan Toköz konusunda resmi bir teklif gelmediğini belirten Orman, "Dorukhan çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Avrupa'da oynamasını isterim. Daha bana gelmiş bir teklif yok. Vida mesela 150 kulübe gitti. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsunuz" dedi.

"CENK NE ZAMAN İSTERSE DÖNER"

Cenk Tosun'un Premier Lig'de yapacağı şeyler olduğunu belirten Fikret Orman, "Cenk evladımız ne zaman isterse döner. Premier Lig'de daha yapacağı şeyler olduğuna inanıyorum. Misyonunu tamamlarsa ne zaman isterse gelir" dedi.

"GUTI'NİN ÖNE ÇIKMASI LAZIM"

Guti'nin Beşiktaş'taki geleceği hakkında konuşan siyah-beyazlıların başkanı, "Şenol Güneş'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sonra ayrılacak. Guti kariyeri olan Beşiktaş'ta da forma giymiş bir isim ondan hocalık konusunda faydalanacağız. Güvendik ve getirdik biraz daha öne çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

JAPONYA'DA KAMP

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Japonya'da kamp yapacaklarını açıklayan Orman, "18-20 Temmuz'da Japonya'da kamp yapacağız. Belki yol üstünde Malezya'da da bir maç oynamak istiyoruz" diye belirtti.

KAGAWA VE LJAJIC'İN SÖZLEŞMELERİ

Kagawa ile Ljajic'in sözleşmeleri bitiyor" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Uzar" cevabını verdi ve "Sevdiğimiz iki oyuncu, problem yok. Ben de taraftarımız da oyunculardan memnun. Bir gerçek var ki Beşiktaş takımının gelecek sezon maliyetleri ve kadrosu daralacak" şeklinde konuştu.

"SENEYE DARALMAK GEREKİYOR"

Mali durumlardan dolayı önümüzdeki yıl kadronun daralacağını söyleyen Fikret Orman, "İnsanlar cep telefonu paralarını, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken, oyuncuların paraları niye ödenmiyor diye bana soruyor. Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Seneye daralmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevapOğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap
Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladıYıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş fikret orman

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

Elemelere damga vuran F.Bahçeli!

Elemelere damga vuran F.Bahçeli!

Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'

Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikret Orman Atiba kararını açıkladı!

Fikret Orman Atiba kararını açıkladı!

Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap

Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap

Hugo Vetlesen'den Beşiktaş itirafı

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

Ahmet Kavalcı: Hoca kararı seçimin ardından verilir

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Atiba Hutchinson: Bu yaz futbolu bırakabilirim

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Quaresma: Sporting'ten telefon ilk geldiğinde dalga geçtiklerini düşündüm

Q7'nin yıllar sonra gelen itirafı şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.