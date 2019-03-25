Fikret Orman'dan Guti, Cenk Tosun, Atiba, Kagawa ve Ljajic sözleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada teknik direktör konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Şenol Güneş'le sözleşmenin devam ettiğine vurgu yapan Orman, Guti'den faydalanmak istediklerini; Atiba'nın da futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını belirtti.
Deneyimli orta saha oyuncusu Atiba'nın teknik kadroda yer alıp almayacağı konularıyla ilgili konuşan Fikret Orman, "Atiba'yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası" ifadesini kullandı.
"DORUKHAN'A TEKLİF YOK"
Dorukhan Toköz konusunda resmi bir teklif gelmediğini belirten Orman, "Dorukhan çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Avrupa'da oynamasını isterim. Daha bana gelmiş bir teklif yok. Vida mesela 150 kulübe gitti. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsunuz" dedi.
"CENK NE ZAMAN İSTERSE DÖNER"
Cenk Tosun'un Premier Lig'de yapacağı şeyler olduğunu belirten Fikret Orman, "Cenk evladımız ne zaman isterse döner. Premier Lig'de daha yapacağı şeyler olduğuna inanıyorum. Misyonunu tamamlarsa ne zaman isterse gelir" dedi.
"GUTI'NİN ÖNE ÇIKMASI LAZIM"
Guti'nin Beşiktaş'taki geleceği hakkında konuşan siyah-beyazlıların başkanı, "Şenol Güneş'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sonra ayrılacak. Guti kariyeri olan Beşiktaş'ta da forma giymiş bir isim ondan hocalık konusunda faydalanacağız. Güvendik ve getirdik biraz daha öne çıkması lazım" ifadelerini kullandı.
JAPONYA'DA KAMP
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Japonya'da kamp yapacaklarını açıklayan Orman, "18-20 Temmuz'da Japonya'da kamp yapacağız. Belki yol üstünde Malezya'da da bir maç oynamak istiyoruz" diye belirtti.
KAGAWA VE LJAJIC'İN SÖZLEŞMELERİ
Kagawa ile Ljajic'in sözleşmeleri bitiyor" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Uzar" cevabını verdi ve "Sevdiğimiz iki oyuncu, problem yok. Ben de taraftarımız da oyunculardan memnun. Bir gerçek var ki Beşiktaş takımının gelecek sezon maliyetleri ve kadrosu daralacak" şeklinde konuştu.
"SENEYE DARALMAK GEREKİYOR"
Mali durumlardan dolayı önümüzdeki yıl kadronun daralacağını söyleyen Fikret Orman, "İnsanlar cep telefonu paralarını, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken, oyuncuların paraları niye ödenmiyor diye bana soruyor. Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Seneye daralmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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