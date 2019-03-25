Fikret Orman'dan Guti, Cenk Tosun, Atiba, Kagawa ve Ljajic sözleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada teknik direktör konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'le sözleşmenin devam ettiğine vurgu yapan Orman, Guti'den faydalanmak istediklerini; Atiba'nın da futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını belirtti.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

Deneyimli orta saha oyuncusu Atiba'nın teknik kadroda yer alıp almayacağı konularıyla ilgili konuşan Fikret Orman, "Atiba'yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası" ifadesini kullandı.

"DORUKHAN'A TEKLİF YOK"

Dorukhan Toköz konusunda resmi bir teklif gelmediğini belirten Orman, "Dorukhan çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Avrupa'da oynamasını isterim. Daha bana gelmiş bir teklif yok. Vida mesela 150 kulübe gitti. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsunuz" dedi.

"CENK NE ZAMAN İSTERSE DÖNER"

Cenk Tosun'un Premier Lig'de yapacağı şeyler olduğunu belirten Fikret Orman, "Cenk evladımız ne zaman isterse döner. Premier Lig'de daha yapacağı şeyler olduğuna inanıyorum. Misyonunu tamamlarsa ne zaman isterse gelir" dedi.