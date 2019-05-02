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Fikret Orman'dan kongre üyelerine çağrı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, kongre üyelerinden, olağan seçimli genel kurula katılarak kulübe katkı sağlamalarını istedi.

Fikret Orman'dan kongre üyelerine çağrı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin mayıs sayısında yer alan yazısında, 25 Mart 2012'den bu yana kulüp başkanlığını büyük bir gururla yaptığını belirterek, "Her zaman tek amacım, Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak oldu. Çıktığımız bu yolda Beşiktaş ailesinin gücünü hep yanımda hissettim. Beşiktaş'ımızı hep birlikte daha da ileriye taşıdık. Geleneklerimize sahip çıkarak Beşiktaş değerlerini tekrar hayata geçirme ve yarınlara çağdaş bir Beşiktaş yaratma mücadelemizde büyük bir ilerleme sağladık. Kurumsallaşma, tesisleşme ve birçok konuda önemli çalışmalar yürüttük. Kurumsal yapısı, muhteşem stadı, tesisleri ve globalleşme adına yapılan projeleri, eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmaları, başarıları, şampiyonluklarıyla anılan bir Beşiktaş'ı el birliğiyle yarattık. Hep birlikte 'Feda' dedik, hep birlikte 'Gururlan'dık, hep birlikte 'Efendi'liğimizden taviz vermedik" ifadelerine yer verdi.

Bu ay olağan seçimli genel kurul toplantısının yapılacağını hatırlatan Orman, "Değerli kongre üyelerimizi, genel kurula katılarak kulübümüze sahip çıkmaya, gelecekteki güzel günlere katkı sunmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi camiamızı coşku, heyecan ve birliktelik içerisinde görmek, kulübümüzü başarıya ulaştıracak en önemli güç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BU AYKİ ÖNEMLİ GÜNLERLE İLGİLİ MESAJLARINI DA PAYLAŞAN ORMAN ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Bu haklı gururla, Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş'ı hep birlikte bugünlere taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine mayıs ayının bir diğer önemli günü olan Anneler Günü nedeniyle de, çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimizin ellerinden öpüyorum."

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fikret orman Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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