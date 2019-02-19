Fikret Orman'dan Tolgay Arslan cevabı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalarda bulundu. Hakeme performansları hakkında konuşan Fikret Orman, "Derbinin hakemi kim olursa olsun çekinmiyorum. Herhangi bir korkumuz da yok. Ancak ligimizdeki hakemlerimizin kalitesinin kötü olduğuna inanıyorum" dedi.
Derbi maçının Pazartesi günün oynanmasını değerlendiren Orman, "Fenerbahçe ile derbi maçımızı Pazartesi günü oynayacak olmamız gayet normal. Ancak biz Avrupa'da oynadığımızda lig maçlarını daha erken oynuyorduk. Neden Beşiktaş'a yıllarca negatif ayrımcılık yapıldı? Zaten biz duruş olarak pozitif bir kulübüz. Doğrusu derbinin pazartesi oynanması. Ancak bizim suçumuz neydi?" ifadelerini kullandı.
Tolgay Arslan hakkında kısa bir açıklama yapan Fikret Orman, "Tolgay Arslan bizim futbolcumuz değil. Vodafone Park'a rakip takım futbolcusu olarak gelecek. Rakip oyuncularla ilgili yorum yapmam" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sözlerini "Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da Japon futbolcu var. Asya'da derbinin izlenmesi için saat 14.00'da ya da 15.00'da oynanabilir. Neden olmasın?" ifadeleriyle tamamladı.
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