Fikret Orman'dan Vida'ya gizli sözleşme

Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu Domagoj Vida'nın, alacakları için bir sözleşme daha yaptığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere geçen hafta, Vida'nın menajeri Uğur Avadan'ın 2 yıl önce 1 milyon 640 bin Euro'luk menajerlik ücreti anlaşması belirlenmişti.

SÖZLEŞME ÇEBİ YÖNETİMİNCE ORTAYA ÇIKARILDI

Söz konusu anlaşmaya göre; Avadan, Vida'yı Beşiktaş'a getirme karşılığında 1 milyon 640 bin Euro'luk sözleşme yaptı. Ancak; Fikret Orman yönetiminden 2 yıl boyunca alacaklarını talep etmeyen Avadan'ın sözleşmesi Çebi yönetimince ortaya çıkarıldı.

İNANILMAZ BİR SÖZLEŞME

Vida ile ilgili yeni bir olay daha gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgiye göre; geçen senenin Mart ayında Fikret Orman yönetimi, Avrupa kupalarına katılım için gereken UEFA kâğıdını almak için oyuncularla görüşmeler yaptı. Siyah beyazlı yönetim, borçlu olduğu futbolculardan "Zamanı geçmiş alacağım yoktur" şeklinde temiz kâğıdı aldı. Bu isimlerden biri de Vida'ydı.

Hırvat oyuncu ile yapılan görüşmeler çetin geçti. Ve Orman yönetimi de, Vida'ya inanılmaz bir söz verdi. Hırvat savunmacıya, "Kâğıdı imzala, 625 bin Euro'luk alacağını 1 ay sonra ödeyeceğiz. Eğer ödeyemezsek 1 ay için sana 625 bin Euro daha; yani yüzde yüz faiz vereceğiz" dedi. Bugün bankalar 250 Euro üstüne aylık yüzde 0.01 faiz veriyor.