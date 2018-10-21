Fikret Orman: Fikstür sıkışıklığı Beşiktaş'a özgü değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, defile öncesi kokteyl sırasında sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcular ve fikstür başta olmak üzere basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcularla ilgili soruya ligin bitimine henüz 8 ay gibi bir süreç olduğunu belirterek, "O zamana kadar ligde ve UEFA'da yol alalım. Sözleşmesi bitecek değil, sözleşmesi devam edip bizden para alan oyuncuların karşılığını vereceği bir Beşiktaş takımını konuşmak gerek" dedi.

"FİKSTÜR SIKIŞIKLIĞI BEŞİKTAŞ'A ÖZGÜ DEĞİL"

Başkan Orman, fikstür ile ilgili soruları ise "Fikstürdeki sıkışıklık Beşiktaş'tan kaynaklı değil. Çok zor bir fikstür var. Federasyon da iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz UEFA'da perşembe oynarken, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynuyor. Bu yıl Türkiye Kupası'nda yokuz. Galatasaray'ın kupa maçları var. Sıkışıklığa denk geliyor ama Beşiktaş'ın geniş bir kadrosu var. Bu sadece Beşiktaş'a da özgü değil. Avrupa'daki bütün takımlar yoğun bir fikstür ile oynuyor. Beşiktaş olarak biz işimizin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.