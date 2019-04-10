Fikret Orman: Gelecek sezon planlarımızda Ljajic var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbol takımının yıldız isimlerinden Adem Ljajic'in gelecek sezonki kadro planlamalarında yer aldığını söyledi.

Orman, Bursa'da bir alışveriş merkezinde Beşiktaş Kulübü lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazasının açılışını yaptı.

Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine başkan Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şey yok. Onun için çok şaşıracak bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." açıklamasında bulundu.

İşlerinin Beşiktaşlıları mutlu etmek olduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maça değinerek, şunları söyledi:

"Maçlar hakkında iddialı bir şey söylemek çok mümkün değil. Artık son haftalara doğru geliyoruz. 1,5 ay gibi bir süre kaldı. Maç Vodafone Park'ta oynanacak. Bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli. Herkes yenmek için çıkacak, biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz. Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle alakalı da bir yorum yapmak istemiyorum."