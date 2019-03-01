Fikret Orman: Globalleşme projeleri hız kesmeden devam ediyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin mart sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Beşiktaş'ın bir futbol kulübü olmaktan çok öte, yirmi milyonun üzerinde taraftarı olan büyük bir camia ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden olduğunu belirten Orman, "Geçmişten aldığımız güç ve öncü kimliğimizle; insana, spora, eğitime, sağlığa ve kültüre hizmet edecek projeleri de hayata geçirmek her zaman en büyük hedeflerim oldu.

Bu doğrultuda dört yıl önce kurduğumuz BJK-Kabataş Vakfı ile yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Nihayetinde BJK-Kabataş Vakfı Okulları, eğitim hayatına başlıyor. Kayıtlarına 19 Mart’ta başlayacağımız Çamlıca’daki okulumuzda ilk olarak yedi yüz, ardından da bin beş yüz öğrenciye eğitim vereceğiz. Sonraki yıl da Avrupa yakasında bir okul açmayı planlıyoruz ve böylece üniversite hayalimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaşacağız. Çocuklarımız bu okullarda, Beşiktaş değerleriyle büyüyerek, bilim, sanat ve sporla eğitilecek" diye konuştu.