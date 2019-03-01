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Fikret Orman: Globalleşme projeleri hız kesmeden devam ediyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün globalleşme projelerine hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Fikret Orman: Globalleşme projeleri hız kesmeden devam ediyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin mart sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Beşiktaş'ın bir futbol kulübü olmaktan çok öte, yirmi milyonun üzerinde taraftarı olan büyük bir camia ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden olduğunu belirten Orman, "Geçmişten aldığımız güç ve öncü kimliğimizle; insana, spora, eğitime, sağlığa ve kültüre hizmet edecek projeleri de hayata geçirmek her zaman en büyük hedeflerim oldu.

Bu doğrultuda dört yıl önce kurduğumuz BJK-Kabataş Vakfı ile yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Nihayetinde BJK-Kabataş Vakfı Okulları, eğitim hayatına başlıyor. Kayıtlarına 19 Mart’ta başlayacağımız Çamlıca’daki okulumuzda ilk olarak yedi yüz, ardından da bin beş yüz öğrenciye eğitim vereceğiz. Sonraki yıl da Avrupa yakasında bir okul açmayı planlıyoruz ve böylece üniversite hayalimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaşacağız. Çocuklarımız bu okullarda, Beşiktaş değerleriyle büyüyerek, bilim, sanat ve sporla eğitilecek" diye konuştu.

"GLOBALLEŞME PROJELERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Beşiktaş'ın globalleşme projelerine de hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Başkan Orman, "Bu kapsamda, dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İstanbul’umuza gelen milyonlarca turistin, mabedimiz Vodafone Park’ı ziyaret etmelerini, en önemli değerlerimizi bir arada görebilecekleri müzemizi gezmelerini ve bizi daha yakından tanımalarını hedefleyerek, Türkiye’nin en büyük tur şirketlerinden Dorak Tour ile kapsamlı bir iş birliğine imza atttık. İnanıyoruz ki, çok kısa zamanda Vodafone Park, ziyaret eden turistlerin bir kez daha gelmek isteyecekleri, başkalarına buradan bahsedecekleri bir turizm merkezi haline gelecektir. Daha önce iş birliği yaptığımız Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji, futbol takımımızın 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki forma şort sponsoru oldu. Bu vesileyle yönetici dostum Hüseyin Yücel’e desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her daim Beşiktaşımızın marka değerini yükseltme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğimizden şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

"116. YILINDA DÜNYADAKİ TÜM BEŞİKTAŞLILAR'I EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM"

19.03.2019’da Beşiktaş'ın 116. yılını kutlayacaklarını vurgulayan Fikret Orman, "Hepimiz, dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gün... Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanı olarak kulübümüzün 116. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlılar’ı minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig fikret orman

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