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Fikret Orman, Guti için İspanya'ya gitti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu eski oyuncuları Guti ile görüşmek üzere İspanya'ya gitti.

Fikret Orman, Guti için İspanya'ya gitti

Yeni sezon için yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş son olarak eski futbolcularından Guti'de karar kılmıştı. Başkan Fikret Orman 41 yaşındaki İspanyol antrenör ile görüşmek için Madrid'e gitti.

Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan Guti'nin Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından görevi kabul etmesi bekleniyor.

guti

Geçen sezon Real Madrid 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğü yapan Guti, 2010-2012 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti. (NTV)


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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

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