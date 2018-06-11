Fikret Orman, Guti için İspanya'ya gitti

Yeni sezon için yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş son olarak eski futbolcularından Guti'de karar kılmıştı. Başkan Fikret Orman 41 yaşındaki İspanyol antrenör ile görüşmek için Madrid'e gitti.
Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan Guti'nin Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından görevi kabul etmesi bekleniyor.
Geçen sezon Real Madrid 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğü yapan Guti, 2010-2012 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti. (NTV)
Okay Yokuşlu Celta Vigo'da
Aykut Kocaman'a teklif yağıyor
Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray Enes Ünal'ı gündemine aldı
Beşiktaşlı genç oyuncu Gani Sevim Almanya'ya transfer oldu
Fenerbahçe Ersun Yanal'ı listesine aldı
Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası
Muharrem İnce: Passolig'i derhal kaldıracağız
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor
Rodallega'nın yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum