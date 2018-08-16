Fikret Orman: Harun Tekin açıklaması!

Kulüpler Birliği ve aynı zamanda Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Bursasporlu Harun Tekin ile ilgili konuştu.
Döviz kurlarındaki hareketlenmelerden bahseden Orman "Şu anda bizim gündemimizde transferden daha önemlisi, önümüzdeki senenin bütçe planlaması var var. Döviz kurlarındaki hareketlenmelerden dolayı yapmakta da zorlanıyoruz. İlk etapta bütçeyi toparlamamız lazım" ifadelerini kullandı.
HARUN TEKİN AÇIKLAMASI!
Kaleci transferiyle ilgili olarak yöneltilen soruyu yanıtlayan Orman, "Daha da önce söylediğim gibi Harun Tekin transferi gündemimizde yok" cevabını verdi.
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