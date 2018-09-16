Fikret Orman'ın 'Transferinden haberim yok' dediği Negredo'yu kulüp çalışanı uğurladı!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Havaalanında görüntülen ve Al Nasr'a transfer için Dubai'ye giden İspanyol golcü oyuncu Beşiktaş için veda sözlerinde bulunurken teşekkür açıklaması yaptı.

Bu gelişmenin hemen ardından ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a basın toplantısında Alvaro Negredo'nun açıklamaları soruldu.

Başkan Orman ise 'Ben Beşiktaş Kulübü’nün başkanıyım. Şu ana kadar da masaya oturana kadar Negredo’nun ne nereye gittiğinin bilgisi ne de transferiyle alakalı bana bilgi gelmiş vaziyette. Negredo kulübümüzün onayıyla, benim bilgim olmadan gitmiş olamaz" ifadelerini kullandı.

Ancak Orman'ın Negredo'nun hakkında bilgisi olmamasına rağmen siyah beyazlı oyuncuyu havaalanında Beşiktaş Kulübü Futbol A Takım İdari Sorumlusu Erdinç Gültiken'in yolcu etmesi gözlerden kaçmadı. (Haber1903)

