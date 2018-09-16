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Fikret Orman'ın 'Transferinden haberim yok' dediği Negredo'yu kulüp çalışanı uğurladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Negredo konusunda ilginç olaylar yaşanıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Al Nasr'a transferi için Dubai'ye giden Negredo'yla ilgili "Haberim yok" dedi ancak İspanyol golcüyü Beşiktaş Kulübü Futbol A Takım İdari Sorumlusu Erdinç Gültiken'in uğurlaması dikkat çekti.

Fikret Orman'ın 'Transferinden haberim yok' dediği Negredo'yu kulüp çalışanı uğurladı!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Havaalanında görüntülen ve Al Nasr'a transfer için Dubai'ye giden İspanyol golcü oyuncu Beşiktaş için veda sözlerinde bulunurken teşekkür açıklaması yaptı.

Bu gelişmenin hemen ardından ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a basın toplantısında Alvaro Negredo'nun açıklamaları soruldu.

Başkan Orman ise 'Ben Beşiktaş Kulübü’nün başkanıyım. Şu ana kadar da masaya oturana kadar Negredo’nun ne nereye gittiğinin bilgisi ne de transferiyle alakalı bana bilgi gelmiş vaziyette. Negredo kulübümüzün onayıyla, benim bilgim olmadan gitmiş olamaz" ifadelerini kullandı.

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Ancak Orman'ın Negredo'nun hakkında bilgisi olmamasına rağmen siyah beyazlı oyuncuyu havaalanında Beşiktaş Kulübü Futbol A Takım İdari Sorumlusu Erdinç Gültiken'in yolcu etmesi gözlerden kaçmadı. (Haber1903)

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Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda ettiAlvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti
Fikret Orman'dan Alvaro Negredo açıklamasıFikret Orman'dan Alvaro Negredo açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş Erdinç Gültiken Alvaro Negredo

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