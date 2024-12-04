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Fikret Orman, katıldığı canlı yayında milyonların önünde öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya yıkılıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 08:27
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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, dün akşam katıldığı canlı yayında Ahmet Nur Çebi'yi hedef alacak açıklamalarda bulundu. Milyonların önünde Ahmet Nur Çebi'nin kolunun kırılmasının taklidini yapan Fikret Orman'ın o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

Fikret Orman, katıldığı canlı yayında milyonların önünde öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya yıkılıyor!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Candaş Tolga Işık'ın programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi'ye sert ifadeler kullanan Orman'ın yaptığı taklit sosyal medyada viral oldu.

ÇEBİ'NİN TAKLİDİNİ YAPTI

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Fikret Orman, milyonların önünde ağır ifadeler kullandığı Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaparak izleyenleri şaşırttı. Kolunun kırıldığı döneme ait açıklamasını taklit eden Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'ye göndermelerde bulunmaya devam etti.

"BANA KUMPAS KURDULAR"

"103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok! Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz! Bunun için dava açtılar! Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler! Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok! Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım!"

Anahtar Kelimeler:
Fikret Orman beşiktaş
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