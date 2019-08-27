Fikret Orman, Kulüpler Birliği için yeniden başkan adayı olacak

Kulüpler Birliği Vakfı, birkaç gündem maddesiyle Perşembe günü saat 11:00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirecek.
Toplantının en önemli maddesi ise vakfın başkanlık seçimi olacak. Fikret Orman'ın yeniden aday olduğu seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve hakemlerle bir araya gelecek.
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