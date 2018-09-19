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Fikret Orman: Pırlanta gibi takımız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni yönetimi takımla buluşturduğu yemekte futbolculara övgü yağdırdı, "Hepiniz çok değerli isimlersiniz. Sezon sonunda hedefe ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman: Pırlanta gibi takımız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni yönetim kurulunu önceki akşam düzenlenen yemekte teknik heyet ve takımla bir araya getirirken, futbolculara önemli mesajlar da verdi.

Moral yemeğinde hem siyah-beyazlı yeni yöneticileri oyuncularla tanıştırmak hem de takım-yönetim bütünleşmesini pekiştirmek isteyen Fikret Orman sezonun şampiyonlukla biteceğine inandığını dile getirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş ile samimi bir görüntü de sergileyen Orman'ın, "Sezonun daha çok başındayız. Aramızdan ayrılanlar var. Yeni gelenler de oldu. Hocamız ve sizlerin yanı sıra biz de yönetim olarak önümüzdeki süreçte üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"PIRLANTA GİBİ OYUNCULARSINIZ"

Sezon sonu şampiyon olarak bir yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döneceklerini vurgulayan Başkan Orman'ın, "Çok güçlü bir kadromuz var. Hepiniz çok değerli ve pırlanta gibi oyuncularsınız. Biz iyi bir takım ve iyi bir aileyiz. Takımda tecrübeli oyuncular da var genç isimler de. Herkes bu sezon elini taşın altına sokacak ve başarıya ulaşacağız. Yeni yönetim kurulu olarak sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bu sene de elbirliğiyle hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştuğu belirtildi. (MİLLİYET)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikret orman

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