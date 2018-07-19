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Fikret Orman: Quaresma'yı bırakmayacağız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2018 08:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlı ekibin Avusturya’da sürdürdüğü kampa geldi.

Fikret Orman: Quaresma'yı bırakmayacağız

İdmanı izlerken, medya mensupları ile sohbet eden Orman, şunları söyledi:

Quaresma’yı almak isteyen çok ama biz onu bırakmayacağız. Transfer konusunda yüzde 100 başarı diye bir şey yoktur. Birçok faktör ve değişken mevcut... Oyuncu iyi oluyor ama bazen takıma, sisteme uymadığı zamanlar da oluyor.

Transferde tüm dünyada yavaş şekilde ilerliyor. Doğru zamanda doğru şartlara gerekli transferleri yapacağız. Kimse merak etmesin, kaygılanmasın. · Herkes işini yapacak. Medya eleştirecek, biz yöneteceğiz, taraftar destekleyecek. Taraftar transfer yapmaya, medya yönetmeye biz eleştirmeye başlarsak iş çorbaya döner.

Güneş, 2-2’nin faturasını saha kenarından kesti

Önceki gün Reading takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 öne geçip rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına faturayı hemen kesti. Saha kenarından takımına seslenen ve rakibe baskı yapmaya teşvik eden siyah beyazlıların hocası Şenol Güneş, “Biraz koşun, gayret edin. Rakip baskın oynuyor. Sonra, ‘Bana neden forma vermiyorsun hocam’ demeyin” ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)

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