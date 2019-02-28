Fikret Orman: Şenol Güneş haziran ayına kadar Beşiktaş'ın başında kalacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifasına şaşırdığını söyleyen Orman, "Yıldırım Demirören'in istifası, hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim" dedi.
Haziran ayından itibaren A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olan Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında kalacağını açıklayan Fikret Orman, "Şu an yönetim kurulu toplantımız var. Ondan sonra açıklama yapacağız. Şenol hoca şu anda haziran ayına kadar takımın başında. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
AHMET KAVALCI: ŞENOL GÜNEŞ SEZON SONUNA KADAR KALACAK
NTV'ye konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini söylerken, "Şenol Güneş mayıs ayında kadar görevinin başında kalacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bizimle kontratı bittikten sonra milli takımdaki görevine başlayacak." dedi.
Ahmet Kavalcı, A Milli Takım'ın 22-25 Mart'ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında Güneş'in Ay Yıldızlılar'ın başında olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.
Federasyonun görevlendirme yazısı ile Şenol Güneş'i takımın başında çağırması halinde bu çağrıya uyacaklarını dile getirirken, "Hocamıız aynı anda 2 takımı çalıştırma durumu uygun bulmayacağını daha önce söylemişti. Fakat Mart ayındaki 1 haftalık süre için Federasyon talepte bulunursa bu isteğe uymak zorundayız. Böyle bir istek olursa sayın Güneş 2 maçta A Milli Takım'ın başında olur. Nisan ve Mayıs ayında da Beşiktaş'taki görevine devam edip, sezon sonu Milli Takım'daki görevine başlar." şeklinde konuştu.
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
''Pes eden ben olmayacağım''
Erzurumspor maçının saati belli oldu
Abdülkadir ve Yusuf açıklaması!
Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!
Ağaoğlu isyan etti! 'Pervasız...'
Q7 gerçeği ortaya çıktı
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!
Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...
Valbuena açıkladı! 'Kariyerimde ilk...'
Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu
Okuyucu Yorumları 18 yorum