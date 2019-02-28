Fikret Orman: Şenol Güneş haziran ayına kadar Beşiktaş'ın başında kalacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifasına şaşırdığını söyleyen Orman, "Yıldırım Demirören'in istifası, hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim" dedi.

Haziran ayından itibaren A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olan Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında kalacağını açıklayan Fikret Orman, "Şu an yönetim kurulu toplantımız var. Ondan sonra açıklama yapacağız. Şenol hoca şu anda haziran ayına kadar takımın başında. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET KAVALCI: ŞENOL GÜNEŞ SEZON SONUNA KADAR KALACAK

NTV'ye konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini söylerken, "Şenol Güneş mayıs ayında kadar görevinin başında kalacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bizimle kontratı bittikten sonra milli takımdaki görevine başlayacak." dedi.