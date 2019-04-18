SPOR

Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.04.2019 09:07 | Son Güncelleme

Fikret Orman, "Görevim sona erdiğinde Süleyman Seba gibi bir başkan olarak anılmak isterim" dedi.

Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uşak'ta bulunan Özel Kanyon Koleji Dr. Hatice Karahan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir panele katıldı. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Fikret Orman, 'Beşiktaş'ın gelir kaynağının rakiplerine göre daha yüksek olduğu konuşuluyor. Buna sizin ticari zekanızın sihri denebilir mi' şeklinde gelen soruya, "Sihir demeyelim elbette. Ama biz takım yönetmenin profesyonel bir iş olduğunu biliyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz" yanıtını verdi.

"STAT YAPMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Görevi sona erdiğinde kulübün efsane başkanı Süleyman Seba gibi anılmak istediğini dile getiren Orman, "Beşiktaş başkanlığı öncesindeki hayallerimin en büyüğü stat yapımıydı. Neyse ki bunu gerçekleştirdim. Henüz gerçekleştiremediklerim de var. Ancak izniniz olursa onu da kongrede seçim propagandasında kullanayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı olmanın bir gelenek olduğunu dile getiren Fikret Orman, "Beşiktaş taraftarı olmak bir gelenektir, duyarlılıktır. 'Çarşı, her şeye karşı' sloganı bir başkaldırıdır. Adalet önemlidir ve Beşiktaş taraftarı adaletin peşindedir ama herkes için adaletin" dedi.

"LJAJIC, VIDA VE KAGAWA'YI GELECEK SEZON DA TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM"

Takımın yıldız isimlerinden Adem Ljajic, Domagoj Vida ve Shinji Kagawa ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren başkan Orman, "Adem Ljajic, Vida ve Kagawa'nın yeni sezonda da takımda olmalarını isterim. Oyuncularımın hem sevdiği hem saydığı bir başkanım. Öyle fazla samimi olmaktan kaçınırım" diye konuştu.

"UEFA İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMANIN OLUMSUZLUĞU, 30 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCULAR ALMAMIZ"

Fikret Orman son olarak izlediği transfer politikası ve kendisi ile ilgili gelen yorumlar hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Daha uygun, bonservissiz transferler yaptığım konusunda da yine kamuoyu durumu biraz abartıyor. FIFA ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Bu yüzden bonservissiz oyuncu transfer ediyoruz. Ama bunun da olumsuzluğu genellikle otuz yaş üstü futbolcular aldık." (DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Burak Yılmaz için flaş kararBurak Yılmaz için flaş karar
Beşiktaş'ta ayrılık! Geri dönmek istiyorBeşiktaş'ta ayrılık! Geri dönmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş süleyman seba fikret orman

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

7 gollü nefes kesen maç!

7 gollü nefes kesen maç!

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu için suç duyurusu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu için suç duyurusu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...

Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim

'Süleyman Seba gibi anılmak isterim'

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a kaptanlık görevi

Burak Yılmaz için flaş karar

Cristian Erbes Gary Medel'in Boca Juniors'a dönmek istediğini söyledi

Beşiktaş'ta ayrılık! Geri dönmek istiyor

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın dertlerini bitirdi

Burak geldi, dertler bitti

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a dönebilir

Yıldız isim Beşiktaş'a dönebilir

Ahmet Nur Çebi: Bir gün başkan olmak istiyorum

Ahmet Nur Çebi'den başkanlık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.