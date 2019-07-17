Fil, turistleri taşıyan safari aracına saldırdı

Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulunduğu araca saldırdı.
Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, filin araca saldırdığı, aracın sürücüsünün ise geri viteste kaçmaya çalıştığı görüldü.
Yerel medya, meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediğini bildirdi.
(DHA)
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