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Fil, turistleri taşıyan safari aracına saldırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 19:18 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da safari yapan Avustralyalı turistlerin aracına fil saldırdı. O anlar turistlerin kameralarına yansıdı.

Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulunduğu araca saldırdı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, filin araca saldırdığı, aracın sürücüsünün ise geri viteste kaçmaya çalıştığı görüldü.

Yerel medya, meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika safari fil

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