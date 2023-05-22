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Fildişi nasıl yazılır, fildişi yazımı nasıl olmalıdır? Fildişi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.05.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde kullanılan kelimelerin yazımı sırasında yanlışlıklar yapılabilir. Bazı kelimeler konuşurken kullandığımızdan farklı şekilde yazılabilir. Dilimiz kelime sayısı olarak oldukça zengindir. Kelime sayısı fazla olduğu için bazı kelimelerin yazımında hatalar yapılabilir. Özellikle birleşik kelimeler yazımı en çok karıştırılan kelimelerdir. Birleşik kelimelerden birisi olan fildişi yazımı nasıl olmalıdır?

Fildişi nasıl yazılır, fildişi yazımı nasıl olmalıdır? Fildişi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Toplumlar arasında her dönem etkileşim yaşanmıştır. Bir toplumun çeşitli özellikleri başka toplumları da etkilemiştir. Özellikle dil bakımından toplumlar tarih boyunca birbirleri ile iletişim hâlinde olmuşlardır. Bir dildeki kelimeler farklı dillere de transfer olabilir. Türkçede de farklı dillerden yabancı kökenli kelimeler bulunmaktadır. Dilimizde çok sayıda kelime bulunduğu için bu kelimelerin yazımı ile ilgili hatalar yaşanabilir. Yazılı bir metinde yer alan kelimelerin yazımındaki hatalar yazım yanlışına sebep olur. Genel olarak en çok yazım yanlışı birleşik kelimeler, ikilemeler ve yabancı kökenli kelimelerde yaşanır. Fildişi yazımı konusunda hataya düşülebilen bir sözcüktür.

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Fildişi nasıl yazılır?

Fildişi günlük konuşma dilinde kullanımı yaygın olan bir kelimedir. Fildişi sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Birleşik bir sözcük olan fildişi kelimesinin ayrı mı bitişik mi yazıldığı genel olarak araştırılan bir durumdur. Fildişi doğru yazılışı bitişik şekilde olmalıdır. Fildişi sözcüğü ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışı meydana gelir. Fildişi sözcüğünün doğru yazımı TDK’ye göre “fildişi” şeklinde ve bitişik olmalıdır. Fildişi TDK sözlüğe göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Fil dişinin kırık beyaz rengi
  • Bu renkte olan
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Fildişi ayrı mı yazılır?

Yazılı metinlerde kullanılan tüm kelimelerin doğru şekilde yazılması önemlidir. Cümle kurarken kullanılan kelimelerde hatalı kelimeler yazım yanlışına sebep olur. Özellikle birleşik kelimeler yazım konusunda hataya düşülen sözcüklerdir. İki kelimenin birleşimi ile oluşan birleşik sözcükler ayrı mı bitişik mi yazıldığı konusunda karmaşaya yol açabilir. Kelimelerin doğru yazımlarına Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşmak mümkündür. Genel olarak renk bildiren birleşik sözcükler bitişik yazılır. Bu bağlamda sıkça sorulan "Fildişi bitişik mi yazılır?" sorusuna şöyle cevap verebiliriz: Fildişi TDK’ye göre bitişik yazılır. Fildişi sözcüğünün doğru yazımı “fildişi” şeklinde olmalıdır.

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