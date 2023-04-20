Van kedisi nasıl yazılır, Van kedisi yazımı nasıl olmalıdır? Van kedisi büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Van kedisi adını bulunduğu bölgeden alan, iyi bir yüzücü olan bir kedi ırkıdır. Van kedisi göz renklerine göre üç gruba ayrılır. Kedilerin gözleri mavi, yeşil ya da biri mavi diğeri yeşil olabilir. Türkiye’de bulunan bu özel kedi türünün adının nasıl yazıldığı merak edilir. Özel isim ve tür isimleriyle kurulan tamlamalar yazı yazarken bir anlığına şüphe yaşamanıza sebep olur. Türk dili için asıl kaynak olan TDK sözlüklerini kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Van kedisi nasıl yazılır?

İki farklı göz rengine sahip olması ile ünlü Van kedisi beyaz tüyleriyle de dikkat çeker. Oyuncu ve meraklı bir kedi türüdür. Orta Doğu’dan gelen Van kedisi türüne genellikle dağlık alanlarda ve yüksek rakımlı bölgelerde rastlanır. Van Gölü ve çevresinde de sıklıkla bu türle karşılaşılabilir. Dolayısıyla Van kedisi adını en çok bulunduğu bölgeden almıştır. Van kedisi yazımı pek çok özel isimde olduğu gibi karışıklıklara yol açabilir. Bu karışıklıkların önüne geçebilmek için Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzunu ana kaynak olarak kullanabilirsiniz. "Van kedisi büyük mü yazılır?" sorusunun cevabına da TDK’den ulaşılabilir. Van kedisi doğru yazılışı için Van kelimesi büyük harfle yazılmalı, kedi kelimesi ise küçük harfle yazılmalıdır.

Van kedisi küçük mü yazılır?

Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzunda büyük ve küçük harfle yazılacak kelimelerle ilgili maddeler bulunur. Yer, millet ve kişi adlarıyla bir bileşik kelime oluşturuluyorsa burada sadece özel isimler büyük harfle başlar. Örnek olarak Antep fıstığı, Maraş dondurması ve Hindistan cevizi verilebilir. Dolayısıyla Van kedisi TDK’de bu başlık altında bulunur. Van kelimesi özel isim olduğu için büyük yazılırken, kedi kelimesi tür adı olduğu için küçük yazılır. Ayrıca hayvanlara verilen isimler de özel isim olduğu için büyük yazılır.