Fildişi Sahili'nde Ekvador zaferinin mimarları: Singo ve Agbadou!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda nefes kesen mücadelede Fildişi Sahili, Ekvador'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Karşılaşmanın kaderini 90. dakikada Amad Diallo belirlerken, golün asistini Galatasaray forması giyen Wilfried Singo yaptı.

GALATASARAYLI SINGO'DAN KRİTİK DOKUNUŞ

Mücadele boyunca savunmadaki performansıyla dikkat çeken Wilfried Singo, uzatma anlarına girilirken yaptığı asistle takımına altın değerinde bir galibiyet kazandırdı. Singo'nun pasında Amad Diallo fileleri havalandırarak Fildişi Sahili'ni öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

MAÇIN OYUNCUSU DİOMANDE

Fildişi Sahili'nin genç yıldızı Yan Diomande, karşılaşma boyunca sergilediği etkili performansla maçın oyuncusu seçildi. Hücumdaki hareketliliği ve mücadeleci görüntüsüyle dikkat çeken genç futbolcu, galibiyetin önemli isimlerinden biri oldu.

SÜPER LİG DAMGASI

Karşılaşmada Süper Lig'de forma giyen oyuncular da dikkat çekti. Galatasaraylı Wilfried Singo 90 dakika sahada kalırken 7.9 reytingle maçın en yüksek puan alan isimlerinden biri oldu. Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou da 90 dakika görev yapıp 7.6 reyting aldı. Trabzonsporlu Oulai ise son bölümde oyuna dahil oldu.

Wilfried Singo ile Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili - Ekvador maçının en yüksek reytingli 2. ve 3. ismi oldular.

⚽ Singo'dan müthiş asist! Diallo 90. dakikada Fildişi Sahili'ni Ekvador karşısında öne geçirdi. pic.twitter.com/hEbbcUWCFR — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026

SİNGO VE AGBADOU İKİLİSİ, FİLDİŞİ SAHİLİ'Nİ GALİBİYETE GÖTÜRDÜ

2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni Ekvador karşısında 1-0'lık kritik galibiyete taşıyan ana unsur, savunmanın merkezinde kusursuza yakın bir ortaklık kuran Wilfried Singo ve Emmanuel Agbadou ikilisinin devasa performansı oldu. Sağ bek kökenli stoper Singo, 7.9 reyting puanıyla sahanın en iyilerinden biri olurken, galibiyet golünün asistine imza atmasının yanı sıra girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı ve yaptığı kritik müdahalelerle maçın en çok pas arası yapan ismi olmayı başardı.

Savunmadaki partneri Agbadou ise 7.6 reyting puanı aldığı mücadelede geriden oyun kurarken %93'lük pas isabetiyle hatasız oynadı; tam 8 ikili mücadelede ayakta kalırken, karşılaşmanın en çok top çalan ve en fazla tehlike uzaklaştıran oyuncusu olarak kalede adeta etten bir duvar ördü.

EKVADOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Öte yandan Ekvador için mağlubiyet ayrı bir anlam taşıdı. Güney Amerika temsilcisi, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez resmi bir karşılaşmadan yenik ayrıldı. Fildişi Sahili karşısında son dakikada gelen gol, uzun süredir devam eden yenilmezlik serisini de sona erdirmiş oldu.

Göreve geldiğinden beri sadece ilk maçında Brezilya'ya mağlup olan teknik direktör Sebastián Beccacece, ikinci yenilgisini Fildişi Sahili karşısında aldı.